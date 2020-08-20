Бразильская супермодель Изабель Гулар проводит лето в лучших традициях. Знаменитость часто путешествует, загорает на солнце и наслаждается летними днями. Красотка уже успела взбудоражить сеть откровенным фото.

В своем Инстаграме звезда опубликовала обольстительную фотографию, на которой обнаженную грудь прикрыла руками.

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Одна из бывших "ангелов" Victoria's Secret Изабель Гулар активно развивает личный профиль, а от ее фотографий просто невозможно отвести взгляд.

Стоит заметить, что 35-летняя модель является обладательницей безупречного тела. Женщина регулярно занимается спортом, питается правильными продуктами и постоянно поддерживает себя в форме.

Смелая модель для очередного фото решила снять купальник и позировать перед камерой топлес. Манекенщица украсила обнаженное тело цепочками. Свой эротический образ она дополнила золотыми серьгами, браслетами и солнцезащитными очками. Также невозможно не заметить загар на теле модели, который придает летним кадрам особый шарм.

Изабель Гулар опубликовала соблазнительное фото / Іnstagram / @izabelgoulrant

Бразильская модель поделилась с подписчиками жаркими фото / Іnstagram / @izabelgoulrant

Недавно красавица не опустила возможности и похвасталась своим безупречным прессом.