Американская модель Белла Хадид любит демонстрировать поклонникам свою роскошную фигуру. Новые откровенные кадры знаменитость сделала для британского издания "I-D Magazine".

Кадры с фотосессии 23-летняя звезда опубликовала в своем инстаграме. Известно, что съемки проходили еще в начале карантина, поэтому модель самостоятельно позировала прикрыв обнаженную грудь цветами.

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Белла Хадид в очередной раз доказала, что создавать красивые кадры можно даже не выходя из дома. Эротические фото знаменитость выполнила под четким руководством знаменитого фотографа Мерта Аласа.

Во время съемки модель позировала в жакете бренда Dilara Findikoglu на обнаженное тело. Хадид отметила, что именно она выступала стилистом этой съемки, поэтому прическу и макияж делала самостоятельно. Модель покрасила волосы в багровый цвет, а макияж ее был выполнен в футуристическом стиле.

Мы с Мертом Аласом сделали эту фотосессию удаленно на моей ферме в начале самоизоляции. Для "I-D magazine". За макияж и стиль съемки отвечала я,

– написала Белла Хадид.