Звезда британского модельного бизнеса Деми Роуз в очередной раз доказала, что является одной из самых сексапильных знаменитых девушек. Во время летнего отпуска она надела очень откровенный купальник, который едва прикрыл ее интимные места.

Большинство звезд после длительного пребывания на карантине отправились в летние отпуска. 25-летняя британка Деми Роуз для отдыха выбрала испанский остров Ибица. На личной странице в Инстаграме она активно делится жаркими фотографиями.

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На отдых модель взяла с собой большое количество разнообразных купальников, в которых делает эротические снимки на морском побережье, а затем публикует их в сети. Деми умело подчеркивает прелести своего тела и радует поклонников обольстительными кадрами.

Последняя публикация в ее аккаунте получилась невероятно эротичной. Роуз позировала на фоне безбрежного моря. Она надела странный пляжный наряд. Перед камерой горячая брюнетка предстала в вязаном бикини, что было похоже на детские игрушки. Состоял купальник из трех серых мишек, едва прикрывавших интимные места, и синих завязок.

Длинные волосы Деми собрала в хвост сзади, а на лице сделала фирменный макияж с нюдовым блеском на губах. Британка похвасталась пышными обнаженными формами, чем покорила многомиллионную аудиторию подписчиков.

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