25-летняя британская модель Деми Роуз в который раз продемонстрировала обнаженные ягодицы. Она засветила свои пышные формы и умело похвасталась ими.

Горячая брюнетка знает, как завести публику жаркими фотографиями. Лента ее профиля наполнена эротическими кадрами, от которых невозможно оторвать взгляд. На личной инстаграм-странице Деми опубликовала очередную серию сексуальных снимков, на которых показала свои прелести.

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Роуз позировала в обольстительном синем бикини на фоне моря. Уже несколько недель она отдыхает на испанском острове Ибице, откуда активно распространяет горячие кадры. Последняя публикация в который раз взбудоражила воображение поклонников звезды британского модельного бизнеса.

Деми Роуз позировала перед камерой в сплошном купальнике, который подчеркнул ее пышные груди и аппетитные ягодицы. Волосы модель уложила в легкие локоны и собрала назад. На лице она сделала фирменный макияж с коричневым блеском на губах.

В публикации модель распространила сразу несколько фотографий. Она очаровала проницательным взглядом и соблазнительными позами. В заметке Деми также отметила, что закат – это ее любимый момент дня.

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