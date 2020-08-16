25-річна британська модель Демі Роуз вкотре продемонструвала оголені сідниці. Вона засвітила свої пишні форми і вміло похизувалася ними.

Гаряча брюнетка знає, як завести публіку спекотними світлинами. Стрічка її профілю наповнена еротичними кадрами, від яких неможливо відірвати погляд. На особистій інстаграм-сторінці Демі опублікувала чергову серію сексуальних знімків, на яких показала свої принади.

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Роуз позувала у звабливому синьому бікіні на тлі моря. Вже декілька тижнів вона відпочиває на іспанському острові Ібіці, звідки активно поширює гарячі кадри. Остання публікація вкотре розбурхала уяву шанувальників зірки британського модельного бізнесу.

Демі Роуз позувала перед камерою у суцільному купальнику, який підкреслив її пишні груди та апетитні сідниці. Волосся модель вклала у легкі локони та зібрала назад. На обличчі вона зробила фірмовий макіяж з коричневим блиском на губах.

У публікації модель поширила одразу декілька світлин. Вона зачарувала проникливим поглядом та спокусливими позами. У дописі Демі також зазначила, що захід сонця – це її улюблений момент дня.

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