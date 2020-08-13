25-річна британка Демі Роуз незмінно хизується своїми принадами. Під час літньої відпустки вона демонструє свої форми у відвертих бікіні та звабливому вбранні під час вечірніх прогулянок. Останній look моделі оголив її пишні груді.

Смілива та спокуслива, сексуальна та запальна – саме такими словами можна охарактеризувати незрівнняну Демі Роуз. Вона невпинно наповнює стрічку на особистій сторінці в інстаграмі еротичними світлинами, чим вкотре доводить, що є однією з найвідвертіших дівчат у сучасному модельному світі.

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Демі опублікувала серію грячих фото, які зробила під час вечері у фешенебельному закладі острова Ібіца. Саме туди зірка відправилася відпочивати після тривалого перебування на карантині.

Для прогулянки Роуз обрала яскраву літню сукню з квітковим принтом. Вбрання на тонких бретелях мало досить пікантне декольте та ледь прикрило інтимні зони пишногрудої моделі. Демі у такому аутфіті була ніжною та, водночас, надзвичайно сексуальною.

Розкішне довге волосся британська знаменитість вклала у локони і зібрала назад. На обличчі гаряча брюнетка зробила бездоганний макіяж. Вона нафарбувала очі коричневими тінями, а губи – нюдовим блиском. Завершила мейк-ап ідеальним контурингом.

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