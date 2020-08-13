25-летняя британка Деми Роуз неизменно хвастается своими прелестями. Во время летнего отпуска она демонстрирует свои формы в откровенных бикини и соблазнительных нарядах во время вечерних прогулок. Последний look модели обнажил ее пышную грудь.

Смелая и соблазнительная, сексуальная и зажигательная – именно такими словами можно охарактеризовать несравнимую Деми Роуз. Она неустанно наполняет ленту на личной странице в инстаграме эротическими фотографиями, чем в очередной раз доказывает, что является одной из самых откровенных девушек в современном модельном мире.

Читайте также В цветном купальнике: Деми Роуз завела сеть упругими ягодицами – эротические фото 18+

Деми опубликовала серию горячих фото, которые сделала во время ужина в фешенебельном заведении острова Ибица. Именно туда звезда отправилась отдыхать после длительного пребывания на карантине.

Для прогулки Роуз выбрала яркое летнее платье с цветочным принтом. Наряд на тонких бретелях имел довольно пикантное декольте и едва прикрыл интимные зоны пышногрудой модели. Деми в таком аутфите была нежной и, в то же время, чрезвычайно сексуальной.

Роскошные длинные волосы британская знаменитость уложила в локоны и собрала сзади. На лице горячая брюнетка сделала безупречный макияж. Она накрасила глаза коричневыми тенями, а губы – нюдовым блеском. Завершила мейкап идеальным контурингом.

Для просмотра фото листайте вправо