Сексапільна британська модель Демі Роуз вкотре здивувала шанувальників серією відвертих світлин. Вона завела мережу знімками із відпочинку на острові Ібіца.

25-річна британка не соромиться показувати своїї принади понад 14-мільйонній аудиторії підписників на особистій сторінці в інстаграмі. Вона зі сміливістю публікує надзвичайно відверті фото, на яких постає у мінімальній кількості одягу або взагалі без нього.

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Демі Роуз після тривалого перебування на самоізоляції у лондонській квартирі відправилася у літню відпустку на спекотний іспанський острів. Там вона приймає сонячні ванни на березі моря, влаштовує еротичні фотосесії на палубах фешенебельних яхт та заводить прихильників сексуальними образами під час вечірніх прогулянок.

Гаряча брюнетка вирішила не припиняти хизуватися пишними формами. Вона вкотре довела, що є однією із найсексуальніших дівчат у сучасному модельному бізнесі, оголивши пружні сідниці перед камерою. Зірка позувала у різнокольоровому купальнику, що складався зі звабливих трусиків та надзвичайно відвертого топу з довгими рукавами. Вбрання не лише підкреслило апетитні форми знаменитості, а й оголило їх.

Розкішне довге волосся Роуз заплела в косу і доповнила хусткою в тон купальника. Серед аксесуарів пляжний образ завершили великі сережки-кільця. На обличчі Демі зробила бездоганний макіяж з нюдовим блиском на губах.

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