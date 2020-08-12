Сексапильная британская модель Деми Роуз в очередной раз удивила поклонников серией откровенных фотографий. Она завела сеть снимками с отдыха на острове Ибица.

25-летняя британка не стесняется показывать своей прелести более 14-миллионной аудитории подписчиков на личной странице в инстаграме. Она со смелостью публикует чрезвычайно откровенные фото, на которых предстает в минимальном количестве одежды или вообще без него.

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Деми Роуз после длительного пребывания на самоизоляции в лондонской квартире отправилась в летний отпуск на жаркий испанский остров. Там она принимает солнечные ванны на берегу моря, устраивает эротические фотосессии на палубах фешенебельных яхт и заводит поклонников сексуальными образами во время вечерних прогулок.

Горячая брюнетка решила не прекращать щеголять пышными формами. Она в очередной раз доказала, что является одной из самых сексуальных девушек в современном модельном бизнесе, обнажив упругие ягодицы перед камерой. Звезда позировала в разноцветном купальнике, состоявшем из обольстительных трусиков и чрезвычайно откровенного топа с длинными рукавами. Наряд не только подчеркнул аппетитные формы знаменитости, но и обнажил их.

Роскошные длинные волосы Роуз заплела в косу и дополнила платком в тон купальника. Среди аксессуаров пляжный образ завершили крупные серьги-кольца. На лице Деми сделала безупречный макияж с нюдовым блеском на губах.

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