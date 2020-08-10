Одна из самых сексуальных моделей современности умеет удивлять публику своей откровенностью. 25-летняя Деми Роуз распространила новое эротическое фото в комбинезоне, под который не стала надевать белье. В кадре она похвасталась огромной грудью.

Британская модель с 14-миллионной аудиторией в Инстаграме привыкла выставлять свои прелести напоказ. Деми Роуз почти месяц отдыхает в Испании на острове Ибица, однако еще не успела продемонстрировать все наряды. Обычно она позирует в купальниках, но фото в одежде получилось не менее сексапильным.

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Горячая брюнетка предстала в джинсовом комбинезоне на бретелях с дерзкими рисунками и надписями. Однако под образ Деми Роуз не стала надевать ни топ, ни белье. Ее большая грудь появилась в кадре обнаженной, а комбинезон едва прикрывал соски.

Не менее обольстительной была и поза модели. Она позировала на террасе дома с большими окнами. Длинные волосы она подняла руками вверх, а взгляд опустила вниз. Деми Роуз для съемки сделала макияж в нюдовых тонах с акцентом на сияющие губы. Выглядела она очень сексуально.