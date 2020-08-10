Одна з найсексуальніших моделей сучасності вміє дивувати публіку своєю відвертістю. 25-річна Демі Роуз поширила нове еротичне фото в комбінезоні, під який не стала одягати білизну. У кадрі вона похизувалась величезними грудьми.

Британська модель з 14-мільйонною аудиторією в інстаграмі звикла виставляти свої принади напоказ. Демі Роуз майже місяць відпочиває в Іспанії на острові Ібіца, проте ще не встигла продемонструвати всі вбрання. Зазвичай вона позує в купальниках, але фото в одязі вийшло не менш сексапільним.

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Гаряча брюнетка постала в джинсовому комбінезоні на бретелях з зухвалими малюнками й написами. Проте під образ Демі Роуз не стала вдягати ані топ, ані білизну. Її великі груди з'явились у кадрі оголеними, а комбінезон ледь прикривав соски.

Не менш звабливою була й поза моделі. Вона позувала на терасі будинку з великими вікнами. Довге волосся вона підняла руками догори, а погляд опустила вниз. Демі Роуз для зйомки зробила макіяж у нюдових тонах з акцентом на сяячі губи. Виглядала вона надзвичайно сексуально.