Ексучасниця гурту "Время и стекло" та одна з найсексуальніших зірок українського шоу-бізнесу наважилась на відверте фото. Надя Дорофєєва позувала повністю оголена, прикривши сідниці шортами.

Цього літнього сезону Надя Дорофєєва наразі не наважилась на закордонну подорож до моря. Проте засмагати й насолоджуватись сонячною погодою співачка може й на території свого заміського будинку. В інстаграмі вона поширили пікантне фото, на якому показала, як проводить час вдома.

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Раніше Надя Дорофєєва влаштовувала вечірки просто в басейні, звабливо позуючи в купальнику з келихом ігристого. Проте цього разу вона вирішила у всій красі засвітити своє фантастичне тіло. Зірка повністю роздяглась й влаштувалась на газоні поблизу дому. Топлес вона лягла на живіт, обернувшись до камери спиною.

Оголені груди Дорофєєвої у кадр не потрапили, а от сідниці вона прикрила короткими джинсовими шортами. Волосся вона залишила розпущеним, а в підписі зазначила: "Це я так сильно люблю літо".



Надя Дорофєєва повністю оголена / Фото: Instagram / @nadyadorofeeva

Відверте фото викликало фурор у мережі, адже Надя Дорофєєва з вдалого ракурсу показала свою тендітну фігуру. Її стрункі ніжки спокусливо виглядають на тлі трави, а пружні сідниці можна роздивитись навіть під шортами. Якщо більшість прихильників не скупились на компліменти, то зіркові колеги не втримались від жартів.

"Не доповзла", – з гумором написав продюсер гурту "Время и стекло" Потап, натякаючи на басейн. Ведучий Анатолій Анатоліч поцікавився: "Ремонтуєш полив?".