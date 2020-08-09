Экс-участница группы "Время и стекло" и одна из самых сексуальных звезд украинского шоу-бизнеса решилась на откровенное фото. Надя Дорофеева позировала полностью обнаженная, прикрыв ягодицы шортами.

В этом летнем сезоне Надя Дорофеева пока не решилась на заграничное путешествие к морю. Однако загорать и наслаждаться солнечной погодой певица может и на территории своего загородного дома. В инстаграме она выложила пикантное фото, на котором показала, как проводит время дома.

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Ранее Надя Дорофеева устраивала вечеринки прямо в бассейне, обольстительно позируя в купальнике с бокалом игристого. Однако на этот раз она решила во всей красе засветить свое фантастическое тело. Звезда полностью разделась и устроилась на газоне вблизи дома. Топлес она легла на живот, повернувшись к камере спиной.

Обнаженная грудь Дорофеевой в кадр не попала, а вот ягодицы она прикрыла короткими джинсовыми шортами. Волосы она оставила распущенными, а в подписи отметила: "Это я так сильно люблю лето".



Надя Дорофеева полностью обнаженная / Фото: Instagram / @nadyadorofeeva

Откровенное фото произвело фурор в сети, ведь Надя Дорофеева из удачного ракурса показала свою хрупкую фигуру. Ее стройные ножки соблазнительно выглядят на фоне травы, а упругие ягодицы можно рассмотреть даже под шортами. Если большинство сторонников не скупились на комплименты, то звездные коллеги не удержались от шуток.

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