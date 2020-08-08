Популярная певица, экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева в очередной раз взбудоражила сеть эротической фотографией. Она предстала перед камерой в обольстительном купальнике, который подчеркнул ее пышный бюст.

Сексуальная Надя Дорофеева не прекращает щеголять соблазнительными формами. Звезда активно наполняет свою личную страницу в инстаграме горячим контентом и будоражит воображение подписчиков.

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На очередном снимке, который появился на аккаунте артистки, она изображена в стильном бикини. Локацией съемки стал бассейн под навесом. Чтобы добавить фотографии пикантности, Дорофеева опубликовала ее в черно-белых цветах. После купания исполнительница решила похвастаться стройной и спортивной фигурой и выглядела при этом очень сексуально.

Волосы знаменитость собрала в пучок сверху. В ухе была серьга в виде крестика. На лице звезда сделала макияж с черными стрелками на веках. Также на фото можно рассмотреть многочисленные татуировки, что есть на теле Нади.