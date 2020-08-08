Популярна співачка, ексучасниця гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва вкотре розбурхала мережу еротичною світлиною. Вона постала перед камерою у звабливому купальнику, який підкреслив її пишний бюст.

Сексуальна Надя Дорофєєва не припиняє хизуватися спокусливими формами. Зірка активно наповнює свою особисту сторінку в інстаграмі гарячим контентом та розбурхує уяву підписників.

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На черговому знімку, який з'явився на акаунті артистки, вона зображена у стильному бікіні. Локацією зйомки став басейн під накриттям. Щоб додати фотографії пікантності, Дорофєєва поширила її у чорно-білих кольорах. Після купання виконавиця вирішила похизуватися стрункою та спортивною фігурою і виглядала при цьому дуже сексуально.

Волосся знаменитість зібрала у пучок зверху. У вусі мала сережку у вигляді хрестика. На обличчі зірка зробила макіяж із чорними стрілками на повіках. Також на фото можна розглянути численні татуювання, що є на тілі Наді.