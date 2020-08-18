Зірка британського модельного бізнесу Демі Роуз вкотре довела, що є однією із найсексапільніших знаменитих дівчат. Під час літньої відпустки вона одягнула надзвичайно відвертий купальник, який ледь прикрив її інтимні місця.

Більшість зірок після тривалого перебування на карантині відправилися у літні відпустки. 25-річна британка Демі Роуз для відпочинку обрала іспанський острів Ібіца. На особистій сторінці в інстаграмі вона активно ділиться спекотними світлинами.

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На відпочинок модель взяла із собою велику кількість різноманітних купальників, у яких робить еротичні знімки на морському узбережжі, а потім публікує їх в мережі. Демі вміло підкреслює принади свого тіла та тішить прихильників зваблими кадрами.

Остання публікація на її акаунті вийшла неймовірно еротичною. Роуз позувала на тлі безмежного моря. Вона одягнула дивне пляжне вбрання. Перед камерою гаряча брюнетка постала у в'язаному бікіні, що було схоже на дитячі іграшки. Складався купальник із трьох сірих ведмедиків, які ледь прикривали інтимні місця, та синіх зав'язок.

Довге волосся Демі зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах. Британка похизувалася пишними оголеними формами, чим підкорила багатьомільйонну аудиторію підписників.

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