Американська модель Белла Хадід любить демонструвати прихильникам свою розкішну фігуру. Нові відверті кадри знаменитість зробила для британського видання "I-D Magazine".

Кадри з фотосесії, 23-річна зірка опублікувала у своєму інстаграмі. Відомо, що зйомки відбувалися ще на початку карантину, тож модель самостійно позувала прикривши оголені груди квітами.

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Белла Хадід вчергове довела, що створювати красиві кадри можна навіть не виходячи з дому. Еротичні фото знаменитість виконала під чітким керівництвом знаменитого фотографа Мерта Аласа.

Під час зйомки модель позувала у жакеті бренду Dilara Findikoglu на оголене тіло. Хадід зазначила, що саме вона виступала стилістом цієї зйомки, тож зачіску та макіяж робила самостійно. Модель пофарбувала волосся у багряний колір, а макіяж її був виконаний у футуристичному стилі.

Ми з Мертом Аласом зробили цю фотосесію віддалено на моїй фермі на початку самоізоляції. Для "I-D magazine". За макіяж і стиль зйомки відповідала я,

– написала Белла Хадід.