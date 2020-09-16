Українська модель Аліна Байкова, яка відома своїми сміливими сексуальними фотосесіями, опублікувала відверте фото.

Зірка подіумів, що живе та працює в Нью-Йорку знялася у новій фотосесії, на якій постала повністю оголеною в прозорому рожевому костюмі. Відверті фото 31-річна українка опублікувала у своєму інстаграмі.

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На кадрах Аліна Байкова позує на одній з багатоповерхівок мегаполісу у прозорому рожевому костюмі без білизни. Волосся знаменитість заплела у хвіст. На одному з кадрів модель вирішила зняти куртку та позувати топлес.



Аліна Байкова знялася у відвертій фотосесії / Instagram / @alina_baikova



Аліна Байкова знялася у відвертій фотосесії / Instagram / @alina_baikova



Аліна Байкова знялася топлес / Instagram / @alina_baikova

Фотографувала знамениту модель фотографиня з України Тіна Соколовська. Світлина назбирала тисячі вподобань та сотні коментарів від підписників.

"Гарна дуже", "У вас поєднується краса душі і тіла", "Фантастична, яскрава і дуже сексуальна", "Красуня", "Ти неймовірна", "Просто вав", – написали користувачі в мережі.

Що відомо про Аліну Байкову?

Дівчина народилась та жила в Кропивницькому, поки одного разу її не помітила власниця місцевого модельного агентства. Тоді Аліна працювала в кафе офіціанткою. Згодом дівчина розпочала кар’єру моделі й спочатку поїхала в Китай. Зірка подіумів крокувала найкращими показами світу та досі є однією з найтоповіших моделей.