Украинская модель Алина Байкова, которая известна своими смелыми сексуальными фотосессиями, опубликовала откровенное фото.

Звезда подиумов, которая живет и работает в Нью-Йорке, снялась в новой фотосессии, на которой предстала полностью обнаженной в прозрачном розовом костюме. Откровенные фото 31-летняя украинка опубликовала в своем инстаграме.

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На кадрах Алина Байкова позирует на одной из многоэтажек мегаполиса в прозрачном розовом костюме без белья. Волосы знаменитость заплела в хвост. На одном из кадров модель решила снять куртку и позировать топлес.



Алина Байкова снялась в откровенной фотосессии / Instagram / @alina_baikova



Алина Байкова снялась в откровенной фотосессии / Instagram / @alina_baikova



Алина Байкова снялась топлес / Instagram / @alina_baikova

Снимала знаменитую модель фотограф из Украины Тина Соколовская. Фотография собрала тысячи лайков и сотни комментариев от подписчиков.

"Красивая очень", "В вас сочетается красота души и тела", "Фантастическая, яркая и очень сексуальная", "Красотка", "Ты невероятная", "Просто вау", – написали пользователи в сети.

Что известно об Алине Байковой?

Девушка родилась и жила в Кропивницком, пока однажды ее не заметила владелица местного модельного агентства. Тогда Алина работала в кафе официанткой. Потом девушка начала карьеру модели и сначала уехала в Китай. Звезда подиумов дефилировала на лучших показах мира и до сих пор является одной из самых топовых моделей.