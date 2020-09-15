Британская модель Деми Роуз в свои 25 очаровывает сеть ежедневно. Новые фотографии любимого испанского курорта Ибица уже покорили поклонников.

Автором новых пикантных снимков стала женщина под псевдонимом Loan Love, которая отдыхает на курорте вместе с Деми Роуз. Фотосессия проходила в роскошных апартаментах, где сквозь панорамные окна виднеется волшебный рельеф острова, сообщает 24 канал.

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Для фотографий соблазнительная Деми Роуз надела кружевное нижнее белье бежевого цвета и удлиненный белый жакет, который прекрасно подчеркнул ее формы. Свой look она завершила ботфортами на высоких каблуках с принтом аниме. На ее шее можно увидеть трендовую желтую цепочку. Волосы традиционно были распущенны и едва подкрученны, а макияж – легким, в персиковых тонах.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose

Наибольшее внимание привлекают пышная грудь модели, которыми она постоянно щеголяет в сети, а также стройная талия и большие ягодицы. "Красивая", "Что за горячая штучка?", "Ты – мечта", "Удивительная", "Любовь" – именно так комментируют фото горячие поклонники девушки, которых на инстаграм-странице звезды насчитывается почти 15 миллионов.



Сексуальная Деми Роуз / Instagram / @demirose