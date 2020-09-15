Британська модель Демі Роуз у свої 25 зачаровує мережу щодня, то більше. Нові фотографії з улюбленого іспанського курорту Івіса вже підкорили шанувальників.

Автором нових пікантних знімків стала жінка під псевдонімом Loan Love, яка відпочиває на курорті разом з Демі Роуз. Фотосесія відбувалась у розкішних апартаментах, де крізь панорамні вікна видніється чарівний рельєф острова, повідомляє 24 канал.

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Для фотографій спокуслива Демі Роуз одягнула мереживну нижню білизну бежевого кольору та подовжений білий жакет, що чудово підкреслив її форми. Свій look вона завершила ботфортами на високих підборах з принтом аніме. На її шиї можна побачити трендовий жовтий ланцюжок. Щодо зачіски, то її волосся традиційно було розпущеним та ледь підкрученим, а макіяж – легким, у персикових тонах.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose

Найбільшу увагу привертають пишні груди моделі, якими вона постійно хизується у мережі, а також струнка талія і великі сідниці. "Красива", "Що за гаряча штучка?", "Ти – мрія", "Дивовижна", "Любов" – саме так коментують фото палкі прихильники дівчини, яких на інстаграм-сторінці зірки нараховується майже 15 мільйонів.



Сексуальна Демі Роуз / Instagram / @demirose