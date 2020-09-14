Сексуальна британка Демі Роуз перебуває на відпочинку і заразом робить спекотні фотосесії. Модель вкотре завела мережу світлинами в крихітному купальнику.

Британська модель Демі Роуз не втомлюється розбурхувати мережу гарячими знімками з відпочинку. Дівчина із задоволенням приміряє різні види купальників та робить у них пікантні фотосесії. Черговою серією фото Демі поділилась на сторінці в інстаграмі.

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Перед камерою Демі Роуз постала, лежачи на солом'яному гамаку. Дівчина вдягнула крихітне бікіні в неоновому рожевому та оранжевому кольорі. Демі сексуально відтягнула купальник, який ледь-ледь прикривав соски моделі. Сексуальна Роуз засвітила пишні груди й оголила пружні сідниці.

Британка доповнила образ ніжним макіяжем на обличчі. Також вона заплела коси і завершила образ сонячними окулярами. Дівчина звабливо повернула голову та не дивилась об'єктив, чим додала пікантності фото.

Сексапільна Демі Роуз є одною з найвідвертіших моделей сучасної індустрії. Вона постійно заводить мережу та свою 14-мільйонну авдиторію еротичними фото.



Сексуальна Демі Роуз у неоновому купальнику / Instagram / @demirose



Сексуальна Демі Роуз у неоновому купальнику / Instagram / @demirose