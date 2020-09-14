Сексуальная британка Деми Роуз находится на отдыхе и заодно делает жаркие фотосессии. Модель в который раз завела сеть фотографиями в крошечном купальнике.

Британская модель Деми Роуз не устает будоражить сеть горячими снимками с отдыха. Девушка с удовольствием примеряет различные виды купальников и делает в них пикантные фотосессии. Очередной серией фото Деми поделилась на странице в Инстаграме.

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Перед камерой Деми Роуз предстала, лежа на соломенном гамаке. Девушка надела крошечное бикини в неоновом розовом и оранжевом цвете. Деми сексуально оттянула купальник, который едва прикрывал соски модели. Сексуальная Роуз засветила пышную грудь и обнажила упругие ягодицы.

Британка дополнила образ нежным макияжем на лице. Также она заплела косы и завершила образ солнечными очками. Девушка обольстительно повернула голову и не смотрела объектив, чем добавила пикантности фото.

Сексапильная Деми Роуз является одной из самых откровенных моделей современной индустрии. Она постоянно заводит сеть и свою 14-миллионную аудиторию эротическими фото.



Сексуальная Деми Роуз в неоновом купальнике / Instagram / @demirose

Сексуальная Деми Роуз в неоновом купальнике / Instagram / @demirose