Сексапильная британская модель Деми Роуз продолжает поражать откровенностью. Во время летнего отпуска знаменитость щеголяет обольстительными купальниками и демонстрирует свою пышную грудь. Однако последняя публикация создала настоящий фурор в сети, ведь на серии фото и видео звезда предстала полностью обнаженной.

25-летняя брюнетка опубликувала эротические снимки на личной инстаграм-странице. Она показала свое безупречное обнаженное тело, фотографии которого взбудоражили более четырнадцатимиллионную аудиторию подписчиков. За несколько часов публикация набрала более полумиллиона лайков и невероятно большое количество комментариев.

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Деми Роуз никогда не стеснялась показывать свое обнаженное тело. Она смелая и уверенная в себе и неоднократно доказывала, что является настоящим секс-символом современного модельного бизнеса. Пышногрудая красотка не потеряла возможности показать соблазнительность и женственность и на отдыхе на солнечном острове Ибица. Во время летнего отпуска звезда неоднократно позировала на пляжах и фешенебельных яхтах в стильных и оригинальных бикини, а теперь похвасталась фигурой топлес.

Полностью обнаженная Деми Роуз

Модель решила поплавать в роскошном джакузи на фоне роскошного пейзажа полностью обнаженной. Она продемонстрировала обнаженные ягодицы многомиллионной аудитории, а также на теле можно разглядеть идеальный золотистый загар.

Также Деми опубликовала несколько очень горячих фото, где интимные зоны прикрыла белым халатом и руками. Ее обнаженное тело всегда вызывает ажиотаж в сети, однако эта публикация является одной из самых горячих в профиле модели.

На этих снимках горячая британка собрала длинные роскошные волосы в прическу сзади, оставив только пряди с одной стороны. На лице она сделала идеальный макияж в естественных тонах и с нюдовим блеском на губах.

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Посмотрите на другие фотографии Деми Роуз, которые уже успели взбудоражить сеть и где она предстает полностью обнаженной, щеголяя пышными и аппетитными формами.