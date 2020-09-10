Сексапільна британська модель Демі Роуз продовжує вражати відвертістю. Під час літньої відпустки знаменитість хизується звабливими купальниками та демонструє свої пишні груди. Проте остання публікація створила справжній фурор в мережі, адже на серії фото та відео зірка постала повністю оголеною.

25-річна брюнетка поширила еротичні знімки на особистій інстаграм-сторінці. Вона показала своє бездоганне оголене тіло, світлини якого розбурхали понад 14-мільйонну аудиторію підписників. За декілька годин допис набрав понад пів мільйона вподобань на неймовірно велику кількість коментарів.

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Демі Роуз ніколи не соромилася показувати своє оголене тіло. Вона смілива та впевнена у собі і неодноразово доводила, що є справжнім секс-символом сучасного модельного бізнесу. Пишногруда красуня не втратила можливості показати спокусливість та жіночність і на відпочинку на сонячному острові Ібіца. Під час літньої відпустки зірка неодноразово позувала на пляжах та фешенебельних яхтах у стильних і оригінальних бікіні, а тепер похизувалася фігурою топлес.

Повністю оголена Демі Роуз

Модель вирішила поплавати у розкішному джакузі на тлі розкішного краєвиду повністю оголеною. Вона продемонструвала оголені сідниці багатомільйонній аудиторії, а також на тілі можна розгледіти ідеальну золотисту засмагу.

Також Демі опублікувала декілька надзвичайно спекотних фото, де інтимні зони прикрила білим халатом і руками. Її оголене тіло завжди викликає ажіотаж в мережі, проте ця публікація є однією із найгарячіших у профілі моделі.

На цих знімках гаряча британка зібрала довге розкішне волосся у зачіску ззаду, залишивши лише пасма з одного боку. На обличчі вона зробила ідеальний макіяж у природних відтінках і з нюдовим блиском на губах.

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