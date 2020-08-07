Музичного продюсера, репера Ноеля Фішера, який також відомий під псевдонімом Detail, поліція заарештувала у Лос-Анджелесі. Причиною затримання стали 15 звинувачень у сексуальному насильстві.

У січні цього року детективи передали справу проти Ноеля Фішера у прокуратуру. 31 липня правоохоронці отримали дозвіл на арешт продюсера із можливістю внесення застави сумою 6,29 мільйонів доларів. Наразі триває розслідування. Про це повідомляє видання Forbes.

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Ноеля звинувачують у численних сексуальних домаганнях. Інциденти траплялися у період з 2010 по 2018 роки. Наразі у цих справах триває розслідування.

Правоохоронні органи кажуть, що у справі може бути більше потенційних жертв, які не заявляли про злочини Фішера у поліцію. Тому вони звертаються до громадськості для того, щоб остаточно з'ясувати, скільки жінок постраждало.

Адвокат продюсера – Марк Бледштейн відповів на звинувачення. Він зазначив, що ознайомиться з ними, проте впевнений, що репер не визнає своєї провини і зможе спростувати усі ці індиденти.

Зазначимо, у 2019 році модель подала заяву до суду, де звинувачувала репера у сексуальному та емоційному насильстві. Тоді дівчині вдалося відсудити у знаменитості 15 мільйонів доларів.

Що відомо про Ноеля Фішера?

Ноель Фішер – американський музичний продюсер, репер, який виступає під псевдонімом Detail. За час своєї кар'єри він встиг попрацювати із всесвітньо відомою співачкою Бейонсе, Jay-Z, Нікі Мінаж, Дрейком та іншими артистами. За пісню Drunk In Love, що виконують Бейонсе і Jay-Z, Ноель отримав престижну музичну премію Греммі.

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