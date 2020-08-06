Американська акторка Дейзі Коулмен вчинила самогубство 4 серпня. Мати зірки Netflix запевняє, що причиною стало зґвалтування, яке донька пережила в 14-річному віці.

На особистій сторінці у фейсбуці мати акторки Дейзі Коулмен Мелінда Меллер повідомила про смерть доньки. Дівчина вчинила самогубство, а її тіло знайшла мати, повідомивши у поліцію. Обставини трагедії наразі невідомі.

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"Моя дочка Дейзі Коулмен сьогодні ввечері вчинила самогубство. Вона була моєю найкращою подругою і дивовижною донькою. Думаю, їй здавалось, що я можу жити без неї. Я не можу. Я б хотіла взяти весь її біль на себе", – щемливо зізналась мати акторки.

Мелінда Меллер Коулмен переконана, що донька наклала на себе руки після зґвалтування у підлітковому віці: "Вона так і не оговталася від того, що зробили їй ті хлопці, і це просто несправедливо".

Що відомо про зґвалтування Дейзі Коулмен?

Дівчина стала жертвою зґвалтування у віці 14 років. Разом зі своєю подругою Дейзі Коулмен втекла з дому на вечірку до 17-річного Метью Барнетта, який навчався у їхній школі та був онуком колишнього сенатора. Подруги перебрали з алкоголем і їх зґвалтував старший хлопець разом зі своїм другом. Все це було знято на камеру, а після скоєного Метью привезли Дейзі додому й залишили на ґанку. На ранок дівчину знайшла мама.

Поліція розпочала розслідування, проте ґвалтівнику вдалось уникнути покарання завдяки зв'язкам дідуся. Згодом Дейзі Коулмен страждала від численних погроз в мережі, а їхній будинок згорів за невідомих обставин. Дівчина створила платформу, яка протидіє сексуальним нападам на учнів середньої школи та старших класів й допомагає пережити зґвалтування.

2016 року на стрімінговій платформі Netflix вийшов фільм "Одрі і Дейзі" про трагедію, яка сталась з неповнолітніми дівчатами, та те, як сім'ї впорались з психологічною травмою. На рахунку Дейзі Коулмен ще дві ролі в кіно, одна з яких пов'язана зі зґвалтуванням.