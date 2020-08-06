Американская актриса Дейзи Коулмэн совершила самоубийство 4 августа. Мать звезды Netflix уверяет, что причиной стало изнасилование, которое дочь пережила в 14-летнем возрасте.

На личной странице в Фейсбуке мать актрисы Дейзи Коулмэн Мелинда Меллер сообщила о смерти дочери. Девушка покончила с собой, а ее тело нашла мать, сообщив в полицию. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Читайте также Умер актер Вилфорд Бримли – звезда фильма "Кокон"

"Моя дочь Дейзи Коулмэн сегодня вечером совершила самоубийство. Она была моей лучшей подругой и удивительной дочерью. Думаю, ей казалось, что я могу жить без нее. Я не могу. Я бы хотела взять всю ее боль на себя", – призналась мать актрисы.

Мелинда Меллер Коулмэн убеждена, что дочь покончила с собой после изнасилования в подростковом возрасте: "Она так и не оправилась от того, что причинили ей те ребята, и это просто несправедливо".

Что известно об изнасиловании Дейзи Коулмэн?

Девушка стала жертвой изнасилования в 14 лет. Вместе со своей подругой Дейзи Коулмэн убежала из дома на вечеринку 17-летнего Мэтью Барнетта, который учился в их школе и был внуком бывшего сенатора. Подруги перебрали с алкоголем и их изнасиловал взрослый парень вместе со своим другом. Все это было снято на камеру, а после совершенного Мэтью привезли Дейзи домой и оставили на крыльце. Утром девушку нашла мама.

Полиция начала расследование, однако насильнику удалось избежать наказания благодаря связям дедушки. Впоследствии Дейзи Коулмэн страдала от многочисленных угроз в сети, а их дом сгорел при невыясненных обстоятельствах. Девушка создала платформу, которая противодействует сексуальным нападениям на учащихся средней школы и старших классов и помогает пережить изнасилование.

В 2016 году на стриминговий платформе Netflix вышел фильм "Одри и Дейзи" о трагедии, которая произошла с несовершеннолетними девушками, и то, как семьи справились с психологической травмой. На счету Дейзи Коулмэн еще две роли в кино, одна из которых связана с изнасилованием.