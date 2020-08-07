Музыкального продюсера, рэпера Ноэля Фишера, который также известен под псевдонимом Detail, полиция арестовала в Лос-Анджелесе. Причиной задержания стали 15 обвинений в сексуальном насилии.

В январе этого года детективы передали дело против Ноэля Фишера в прокуратуру. 31 июля правоохранители получили разрешение на арест продюсера с возможностью внесения залога суммой 6,29 миллиона долларов. Сейчас ведется расследование. Об этом сообщает издание Forbes.

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Ноэля обвиняют в многочисленных сексуальных домогательствах. Инциденты случались в период с 2010 по 2018 годы. Сейчас по этим делам ведется расследование.

Правоохранительные органы говорят, что в деле может быть больше потенциальных жертв, которые не заявляли о преступлениях Фишера в полицию. Поэтому они обращаются к общественности для того, чтобы окончательно выяснить, сколько женщин пострадало.

Адвокат продюсера – Марк Бледштейн ответил на обвинения. Он отметил, что ознакомится с ними, однако уверен, что рэпер не признает своей вины и сможет опровергнуть все эти инциденты.

Отметим, в 2019 году модель подала заявление в суд, где обвиняла рэпера в сексуальном и эмоциональном насилии. Тогда девушке удалось отсудить у знаменитости 15 миллионов долларов.

Что известно о Ноэле Фишере?

Ноэль Фишер – американский музыкальный продюсер, рэпер, выступающий под псевдонимом Detail. За время своей карьеры он успел поработать со всемирно известной певицей Бейонсе, Jay-Z, Ники Минаж, Дрейком и другими артистами. За песню Drunk In Love, которую исполнили Бейонсе и Jay-Z, Ноэль получил престижную музыкальную премию Грэмми.

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