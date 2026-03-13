Про це детальніше – розповів мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Які прізвища мають румунське коріння?

Найбільш впізнаваним серед таких прізвищ є Попеску. Нині в Україні налічується понад 1287 осіб з цим родовим іменем, а зустріти їх найчастіше можна на Буковині та в південних областях країни.

Що цікаво, для румунських прізвищ характерне закінчення "-еску". Його, до речі, має родове ім'я Божеску, яке у сучасному світі носять 416 громадян. Переважно це мешканці Чернівецької області.

Водночас деякі прізвища вказують на походження людини навіть без характерних суфіксів. Наприклад, за даними генеалогічного товариства "Рідні", на Закарпатті проживає близько 502 людей із прізвищем Олашин.

Подібне коріння має і родове ім'я Влох, яке наразі мають 340 жителів України.

Які ще українські прізвища мають іншомовне походження?