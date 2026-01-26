Про це розповів Петро Масляк, доктор географічних наук та академік Національної академії наук вищої освіти України, на своєму ютуб-каналі. Дослідник виділив перелік родових імен, які можуть свідчити про те, що ваші пращури були князями.

Які українські прізвища вказують на князівське походження?

Наявність гучного прізвища не є стовідсотковим доказом дворянського походження без підтвердження архівними документами, але воно безумовно є приводом зацікавитися історією своєї сім'ї. Деякі з цих родових імен сьогодні мають сотні людей, тоді як інші стали справжньою рідкістю.

Найбільш очевидною групою є прізвища, що безпосередньо походять від титулу правителя. Цікаво, що носіїв таких прізвищ в Україні чимало. Зокрема, родове ім'я Князь нині мають 729 громадян, за даними генеалогічного товариства "Рідні". Водночас носіїв прізвища Княжук наразі налічується 76 людей, а Княжинський – 11 українців.

До того ж на аристократичне коріння можуть вказувати родові імена, які належали тим, хто колись володів землями та містами. Статистика їх поширення в сучасній Україні вражає контрастами. Так, прізвище Вишневецький, яке носив засновник Запорозької Січі Дмитро "Байда" Вишневецький, досі доволі поширене. Адже в Україні проживає 585 його носіїв.

Втім, зовсім інша ситуація з іншими легендарними родами. Прізвища Острозький та Чарторийський стали майже унікальними, бо сьогодні в Україні зареєстровано лише по одному носію кожного з них.

На жаль, час був невблаганним до найдавніших князівських династій, які формували історію Київської Русі. Такі прізвища як Рюрикович, Ольгович та Всеволодович нині в Україні неможливо почути, бо їх носіїв не залишилось.

Які ще прізвища свідчать про князівське походження?