Так, робітникам державних установ Тернополя довелося зіштовхнутися з випадком, який став викликом для електронних баз даних. Про це розповідає телеканал Т1 Новини.

Яке найдовше прізвище в Україні?

В Україні офіційно зареєстровано прізвище, що складається з 50 символів, і це є технічним максимумом, який здатна прийняти паспортна система. Якби не це обмеження реєстру, власник унікального імені зробив би його ще довшим, адже початковий задум налічував близько 70 знаків.

Офіційним рекордсменом став житель Тернополя, чиє прізвище у документах звучить як: Володимиренклименжільєнко-Громинревинградинтеменко.

Це складне нагромадження літер не є випадковим набором звуків чи помилкою друку, а свідомим вибором чоловіка, який вирішив кардинально змінити свої паспортні дані. Власник найдовшого прізвища почав експериментувати з власним ім'ям ще у 2010 році, реалізуючи своє законне право на зміну персональних даних та бажання виділитися.

Найдовше прізвище в Україні / Фото Freepik

Рекордсмен, на ім'я Бронівогневладислав-Едуардолеонардоконстантинослав, пояснює таку конструкцію глибоким символізмом та спробою поєднати в одному слові все, що йому імпонує. Він самостійно створив це прізвище, комбінуючи частини слів, знайдених у Вікіпедії та інших джерелах.

Цікаво, що в побуті чоловік не змушує своїх рідних вимовляти всі 50 літер, а друзі називають його просто "Бронік".

Які існують найкоротші українські прізвища?