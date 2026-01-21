Та публіку завжди вражали стійкість і мужність артистки, яка важко переживала втрату коханого чоловіка Євгена Огіра. Свого часу виконавиця почала новий шлях у музичній індустрії, коли обрала творчий псевдонім. То ж сьогодні прийшов час дослідити цю тему глибше. Генеалогічне товариство "Рідні" надасть додаткову інформацію про справжні ім'я та прізвище Кароль.
Як насправді називається Тіна Кароль?
Справжнє ім'я виконавиці – Тетяна Ліберман. Народилась вона в Магаданській області, а пізніше з батьками переїхала до Івано-Франківська. Там вона навчалась у музичній школі за класом фортепіано, пізніше перебралась до Києва та вступила у столичне вище музичне училище ім. Р.М.Глієра. Крім того, заочно вчилась на факультету менеджменту та логістики Національного авіаційного університету.
Свій творчий псевдонім взяла у 2005 році, коли була учасницею фестивалю "Нова Хвиля" у Юрмалі. Артистка неодноразово казала про те, що її образ символізує сильну та ніжну жінку. Крім того, вона також змінила паспортні дані.
Тіна Кароль / Фото з інстаграму співачки
Отже, Таня Ліберман – це Тіна Кароль. Існує декілька версій походження імені Тетяна. Перша – з Давнього Риму та є формою чоловічого варіанту Татіус, що означає "пані з роду Татія", а друга – з Давньої Греції та трактується як "упорядниця" чи "засновниця".
Варто погодитись, що це ім'я ідеально відповідає характеру артистки.
А що стосується прізвища Ліберман, то воно доволі рідкісне у нашій країні. У сучасному світі відомо про 113 власників такого родового імені в Україні. А власники такого прізвища найбільше мешкають на Київщині, Дніпровщині та Донеччині.
Прізвище Ліберман в Україні / Скриншот із сайту
А що стосується походження, то Ліберман має зв'язок із німецьким словом lieb, що означає "дорогий, коханий".
Які ще українські зірки мають творчі псевдоніми?
- Наталя Могилевська – Наталія Могила. Співачка змінила прізвище на більш сценічне, бо, на її думку, так воно звучить милозвучніше для шоубізнесу.
- MamaRika – Анастасія Кочетова/Середа. З часів "Фабрики зірок" співачка мала псевдонім Еріка. Але після завершення співпраці з продюсером Сергієм Кузіним.
- Jerry Heil – Яна Шемаєва. Творчий псевдонім виконавиця придумала у 16 років. Спершу версія була Jerry Mouse, однак дівчина пошукала на сайті з американськими прізвищами інші варіанти й зупинилась на Heil;знаменитості довелось змінити сценічне ім'я.
- ALYOSHA – Олена Тополя. Тривалий час артистка виступала саме під першим варіантом псевдоніма, але з часом, коли шанувальники казали їй взяти до уваги справжнє ім'я, співачка пішла на такий крок. Сьогодні вона – Олена Тополя. Нагадаємо, що днями зірка потрапила у дуже неприємну ситуацію. Вона стала жертвою шантажу – у мережі поширили її інтимні відео. Співачка звернулася до правоохоронних органів із заявою про кримінальне правопорушення. Ймовірно, підозрюваного вже затримали.