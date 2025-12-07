Однак шлях до цієї всесвітньої впізнаваності зірка починала під зовсім іншим прізвищем. Про дівоче родове ім'я Вікторії Бекхем – розповідає 24 Канал з посиланням на Britannica.

Яке дівоче прізвище Вікторії Бекхем?

До того як стати частиною родини Бекхемів, Вікторія мала прізвище Адамс.

Відомо, що вона народилася 17 квітня 1974 року у графстві Ессекс у заможній британській родині. Під прізвищем Адамс Вікторія увірвалася в музичні чарти у 1990-х роках як учасниця культового попгурту Spice Girls, де отримала своє знамените прізвисько Posh Spice. З англійської мови воно перекладається як "Розкішна перчинка".

У липні 1999 року Адамс офіційно вийшла заміж за зірку футболку Девіда Бекхема в ірландському замку Латтреллстоун. Саме тоді Вікторія взяла прізвище свого чоловіка.

Цікаво, що дівоче родове ім'я зірки знову стало темою для обговорень. Річ у тім, що у жовтні 2025 року на Netflix вийшов документальний серіал "Вікторія Бекхем" про життя дизайнерки. У стрічці глядачі можуть побачити ключові моменти її особистого та професійного становлення, зокрема сімейне життя, шлюб з Девідом Бекхемом, а також вплив Вікторії на індустрію моди та внесок у попкультуру.

