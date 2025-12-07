Однак шлях до цієї всесвітньої впізнаваності зірка починала під зовсім іншим прізвищем. Про дівоче родове ім'я Вікторії Бекхем – розповідає 24 Канал з посиланням на Britannica.
Яке дівоче прізвище Вікторії Бекхем?
До того як стати частиною родини Бекхемів, Вікторія мала прізвище Адамс.
Відомо, що вона народилася 17 квітня 1974 року у графстві Ессекс у заможній британській родині. Під прізвищем Адамс Вікторія увірвалася в музичні чарти у 1990-х роках як учасниця культового попгурту Spice Girls, де отримала своє знамените прізвисько Posh Spice. З англійської мови воно перекладається як "Розкішна перчинка".
У липні 1999 року Адамс офіційно вийшла заміж за зірку футболку Девіда Бекхема в ірландському замку Латтреллстоун. Саме тоді Вікторія взяла прізвище свого чоловіка.
Цікаво, що дівоче родове ім'я зірки знову стало темою для обговорень. Річ у тім, що у жовтні 2025 року на Netflix вийшов документальний серіал "Вікторія Бекхем" про життя дизайнерки. У стрічці глядачі можуть побачити ключові моменти її особистого та професійного становлення, зокрема сімейне життя, шлюб з Девідом Бекхемом, а також вплив Вікторії на індустрію моди та внесок у попкультуру.
Яке дівоче прізвище Катерини Усик?
- До заміжжя Катерина Усик мала прізвище Хмелевська. Воно, ймовірно, походить від слова "хміль" і належить до поширених слов'янських родових назв.
- У сучасному світі це родове ім'я вважається рідкісним, адже відомо про 1016 його носіїв. Переважна більшість власників такого родового імені живе на Київщині, Харківщині та Донеччині.