Завдяки цьому українські знаменитості залишаються впізнаваними не лише у рідній країні, а й далеко за її межами. Детальніше про зірок, які носять дівочі прізвища – розповідає 24 Канал.
Які українські зірки носять дівочі прізвища?
Катерина Осадча
Одна з найвідоміших телеведучих України була двічі одружена. Від першого шлюбу з Олегом Поліщуком Катерина має сина Іллю, а від другого з Юрієм Горбуновим – ще двох синів. Попри зміни в особистому житті, Катерина продовжує використовувати своє дівоче прізвище – Осадча. Саме воно почало асоціюватися з її багаторічною роботою на телебаченні.
Надя Дорофєєва
У 2023 році популярна співачка вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Це її другий шлюб після розлучення з Володимиром Дантесом. Утім, жодного разу Надя не змінила своє дівоче прізвище – Дорофєєва. Вона чітко заявила в ефірі "Нашого радіо", що "Дорофєєва – це на все життя".
Оля Полякова
Співачка, відома своїм яскравим сценічним образом, перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким виховує двох доньок. Попри одруження, артистка свідомо залишила своє дівоче прізвище – Полякова. Річ у тім, що це родове ім'я звучить більш сценічно і вже стало потужним особистим брендом, на відміну від прізвища чоловіка зірки.
Олександра Заріцька (KAZKA)
Солістка гурту KAZKA будує кар'єру під своїм справжнім прізвищем – Заріцька. Вона тривалий час перебуває у стосунках із музикантом Павлом Тараненком, з яким навіть заручилася. Однак у 2024 році Олександра повідомила у коментарі для "Люкс ФМ", що вирішила відкласти з коханим весілля через війну.
Руслана Лижичко
Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004 та співачка Руслана перебуває у довготривалому шлюбі зі своїм продюсером Олександром Ксенофонтовим. Пара разом уже майже три десятиліття. Однак Руслана обрала для своєї кар'єри і зберегла своє дівоче прізвище – Лижичко.
Яке дівоче прізвище Олени Зеленської?
Дівоче прізвище Олени Зеленської – Кияшко.
За однією з версій, прізвище Кияшко може походити від імені легендарного засновника Києва – Кия. Водночас це родове ім'я могли давати людям, які мали зв'язок зі столицею України в минулому. Наприклад, власники цього прізвища жили в Києві чи переїхали туди з іншого міста.
У сучасному світі дівоче прізвище Олени Зеленської вважається рідкісним в Україні. Адже відомо лише про 1686 його носіїв, які переважно мешкають на Київщині та Дніпровщині.