Завдяки цьому українські знаменитості залишаються впізнаваними не лише у рідній країні, а й далеко за її межами. Детальніше про зірок, які носять дівочі прізвища – розповідає 24 Канал.

Дивіться також Яке справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil: цікаве походження та значення

Які українські зірки носять дівочі прізвища?

Катерина Осадча

Одна з найвідоміших телеведучих України була двічі одружена. Від першого шлюбу з Олегом Поліщуком Катерина має сина Іллю, а від другого з Юрієм Горбуновим – ще двох синів. Попри зміни в особистому житті, Катерина продовжує використовувати своє дівоче прізвище – Осадча. Саме воно почало асоціюватися з її багаторічною роботою на телебаченні.

Надя Дорофєєва

У 2023 році популярна співачка вийшла заміж за ресторатора Михайла Кацуріна. Це її другий шлюб після розлучення з Володимиром Дантесом. Утім, жодного разу Надя не змінила своє дівоче прізвище – Дорофєєва. Вона чітко заявила в ефірі "Нашого радіо", що "Дорофєєва – це на все життя".

Оля Полякова

Співачка, відома своїм яскравим сценічним образом, перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Буряковським, з яким виховує двох доньок. Попри одруження, артистка свідомо залишила своє дівоче прізвище – Полякова. Річ у тім, що це родове ім'я звучить більш сценічно і вже стало потужним особистим брендом, на відміну від прізвища чоловіка зірки.

Олександра Заріцька (KAZKA)

Солістка гурту KAZKA будує кар'єру під своїм справжнім прізвищем – Заріцька. Вона тривалий час перебуває у стосунках із музикантом Павлом Тараненком, з яким навіть заручилася. Однак у 2024 році Олександра повідомила у коментарі для "Люкс ФМ", що вирішила відкласти з коханим весілля через війну.

Руслана Лижичко

Переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2004 та співачка Руслана перебуває у довготривалому шлюбі зі своїм продюсером Олександром Ксенофонтовим. Пара разом уже майже три десятиліття. Однак Руслана обрала для своєї кар'єри і зберегла своє дівоче прізвище – Лижичко.

Яке дівоче прізвище Олени Зеленської?