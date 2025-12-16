У сучасному світі все більше батьків прагнуть знайти для малюка особливе ім'я, яке матиме глибоке коріння та звучатиме як справжній оберіг. Про маловідомі імена, які вам точно сподобаються – розповідає 24 Канал з посиланням на сайт "Ім'я онлайн".

Дивіться також Мають потужну енергетику: 4 стародавні чоловічі імені, які несуть особливу силу

Добірка маловідомих українських імен: як назвати дитину у 2026 році?

Ясна

Таке ім'я має слов'янське походження та трактується як "ясна" або "світла". Наші предки так часто називали розумних жінок, які ділилися своїми знаннями з однодумцями. Представниці цього імені нерідко дають цінні поради.

Мусій

Це ім'я має давньоєврейське походження та утворене від імені Мойсей, яке означає "витягнутий з води". Його відомим власником був пророк Мойсей, який вивів євреїв з єгипетського полону та отримав від Бога 10 заповідей на горі Сінай.

Калістрат

Ім'я Калістрат має давньогрецьке походження та означає як "прекрасний воїн". Такі чоловіки мають загострене почуття справедливості. Вони відзначаються принциповістю та дещо суворістю у власних переконаннях. Калістрати вміють захищати свої інтереси та погляди близьких. Представників цього імені поважають за надійність та вміння знаходити вихід зі складних ситуацій.

Маловідомі українські імена / Фото Freepik

Про імена, які читаються однаково в обох напрямках – читайте більше в нашому матеріалі.

Якими ще давньоукраїнськими іменами можна назвати дитину?