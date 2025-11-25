З давніх-давен паліндромам приписували магічні властивості. Вважалося, що вони надають власнику імені особливого захисту, пише 24 Канал з посиланням на Як звати.

Цікаво Мають популярні імена: як звати дітей Володимира й Олени Зеленських

Які імена читаються вперед – назад однаково?

Алла

Ім'я Алла має давньогрецьке коріння та трактується як "інша". Такі жінки знають, чого хочуть від життя, і вміють досягати своїх цілей. Енергія власниць цього імені часто заряджає оточення. Водночас Алли цінують порядок, тому можуть здаватися суворими. Також представниці цього імені зазвичай мають гарний смак і полюбляють доглядати за собою.

Анна

Це ім'я походить від давньоєврейського варіанту – "Ханна", яке означає "милосердна". У Біблії неодноразово згадувалося ім'я Анна, бо так звали матір Пресвятої Богородиці й бабусю Ісуса Христа. У сучасному світі власниці цього імені – працьовиті, старанні та наполегливі, завдяки чому вправно виконують будь-яку роботу. Анни відзначаються креативністю та оптимізмом, вони легко можуть пристосуватися до змін.

Пилип

Таке ім'я виникло у Стародавній Греції. Воно означає "любитель коней", зазначає "Ім'я онлайн". У давнину так зазвичай називали міцних і кремезних чоловіків, які служили в кінноті. Представники цього імені відзначаються наполегливістю, цілеспрямованістю та волелюбством. Такі чоловіки мають гарну інтуїцію та організаторські здібності, що дозволяє їм займати керівні посади. Пилипи завжди оточені увагою, тому до них часто звертаються за допомогою та порадою.

Натан

Ім'я Натан має давньоєврейське коріння та означає "дарований". Такі чоловіки відзначаються стриманістю й розсудливістю. Їх важко роздратувати та розлютити, адже вони спочатку думають, а потім – діють. Іншим людям Натани можуть здаватися дещо замкненими у собі або навіть холодними. Представники цього імені не полюбляють беззмістовні розмови та відкриваються лише найближчим.

Імена для дітей / Фото Freepik

Якими іменами не можна називати дітей?