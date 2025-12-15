Імена, пов'язані з Різдвом, несуть у собі світло, віру та радість. Так, кожне з них стає своєрідним оберегом, нагадуючи про той чарівний час, коли Спаситель прийшов у цей світ, пише 24 Канал з посиланням на Як звати.

Які імена пов'язані з Різдвом?: значення та походження

– має давньоєврейське коріння та трактується як "бажана", "пані" або "кохана". Власницею цього імені була Пресвята Богородиця – матір Спасителя. Йосип – ім'я давньоєврейського походження та перекладається як "Бог примножить". Саме так звали батька Ісуса Христа.

– ім'я прийшло до нас з латинської мови та означає "зірка". Воно може асоціюватися з Вифлеємською зіркою, яка привела мудреців до новонародженого Христа. Зоряна – українське ім'я давньослов'янського походження, що означає "зоряна" або "та, що сяє, як зірка".

Імена, пов'язані з Різдвом / Фото Freepik

Які ще імена асоціюються з Різдвом?