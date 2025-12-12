Більшість таких імен має біблійне коріння. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на Як звати.

Які українські імена починаються на букву "Й"?

Одним з найвідоміших імен, які починаються на літеру "Й", є Йосип. Попри те, що в радянські часи воно часто асоціювалося з ідеологічними постатями, нині це ім'я вважається доволі шанованим. Що цікаво, ім'я Йосип має давньоєврейське походження та означає "Бог примножить".

Не менш цікавим є ім'я Йордан, яке тісно пов'язане з християнським обрядом хрещення. Саме тому воно може трактуватися як "той, що сходить вниз". До речі, у давнину Йорданами часто називали хлопчиків, що з'явилися на світ у період зимових свят.

Також у новоюліанському календарі та історичних документах зустрічаються такі імена, як Йов, що перекладається як "переслідуваний" або "той, хто страждає", Йона, яке означає "голуб" з івриту, та Йоаким, що трактується як "створений Богом".

Що цікаво, жіночі імена на "Й" сьогодні вважаються справжньою екзотикою. Так, найпоширенішим залишається варіант Йордана. Водночас рідше можна почути ім'я Йоганна, що означає "Бог милостивий".

Які імена починаються на букву "А"?