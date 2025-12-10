Так, більшість батьків віддають перевагу перевіреній часом класиці та біблійним іменам. Водночас зростає і кількість тих, хто шукає для своїх дітей унікальні та рідкісні варіанти, розповідає 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Які імена давали дітям на Львівщині у 2025 році?

У рейтингу найпопулярніших жіночих імен опинилися традиційні варіанти. Зокрема, Анна, Вікторія, Софія, Вероніка та Емілія. Також львів'яни часто обирали для доньок імена Єва, Меланія, Соломія, Злата й Анастасія.

До речі, доктор Бодо Вінтер, доцент когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету, зазначив, що найкрасивішим жіночим іменем вважається Софія. Річ у тім, що воно викликає позитивні асоціації та гарно звучить у багатьох мовах.

Серед хлопчиків лідерство зберігають милозвучні імена. Так, найчастіше новонароджених називали Максим, Матвій, Данило, Марк та Давид. Що цікаво, до списку найпоширеніших також потрапили Тимофій, Дем'ян, Тадей, Артем і Олександр.

Водночас львів'яни, які хотіли виділитися, обирали для малечі імена, що мають іншомовне походження. Серед рідкісних жіночих імен у 2025 році у свідоцтвах про народження з'явилися: Аврелія, Онися, Агафія, Леля та Рута.

Крім цього, деякі батьки надихалися західними традиціями або міфологією, тому називали доньок Тессами, Валькіріями, Леями, Алевтинами та Сіянами.

Ба більше, хлопчиків також не оминула хвиля креативності. Серед найрідкісніших чоловічих імен року зафіксовані: Олесь, Андро, Дзіномир, Оксен та Августин. До того ж на Львівщині тепер живуть маленькі Маріо, Ліан, Афан, Єлисей та Арей.

Які імена давали дітям на Заході України у 2025 році?