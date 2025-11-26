У сучасному світі українці все частіше відмовляються від іноземних імен на користь тих, що мають глибоке національне коріння. Детальніше про давньоукраїнські імена, якими можна назвати дитину у 2026 році – розповідає 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт @sydorenko91.

Як гарно назвати дитину у 2026 році?: давні українські імена

Минодора

Це ім'я має давньогрецьке коріння і перекладається як "місячний дар". Носійкою цього імені була християнська свята Минодора, яка постраждала через відданість Богу. У сучасному світі так часто називають дівчат, які мають багатий внутрішній світ та схильні до самоаналізу. Власниці цього імені вміють слухати, тому дають корисні поради.

Орислава

Таке ім'я складається з двох частин: "ор" і "слава", тому перекладається як "Ярина слава" або "та, що славиться своєю величчю". Орислави – лідерки, які прагнуть прокладати власний шлях до слави чи успіху. Їм притаманні амбітність, прямолінійність та неабияка життєва стійкість. Такі жінки не бояться брати на себе відповідальність і часто стають опорою для всієї родини.

Давні українські імена / Фото Freepik

Калістрат

Ім'я Калістрат має давньогрецьке походження та означає як "прекрасний воїн". Такі чоловіки мають загострене почуття справедливості. Вони відзначаються принциповістю та дещо суворістю у власних переконаннях. Калістрати вміють захищати свої інтереси та погляди близьких. Представників цього імені поважають за надійність та вміння знаходити вихід зі складних ситуацій.

Митрофан

Це ім'я походить від давньогрецького імені Метрофанес, що означає "матір'ю явлений". У давнину так часто називали селян, зазначає Як звати. Митрофанам притаманні альтруїзм, щирість і чесність. Такі чоловіки часто прагнуть досягти мети через дипломатію та розуміння. Це часто дуже талановиті люди, для яких душевний комфорт і гармонія у стосунках мають більше значення, ніж матеріальні здобутки.

Які ще давні українські імена мають красиве звучання?