Однак деякі деталі родоводу поета часто залишаються поза увагою широкого загалу. Однією з таких є дівоче прізвище його найріднішої людини – матері. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке дівоче прізвище мами Тараса Шевченка?

Маму Тараса Шевченка звали Катерина Якимівна. Вона походила з села Моринці, що на Черкащині. До одруження з батьком Тараса, Григорієм, вона мала прізвище Бойко.

Катерина Бойко вийшла заміж за Григорія Шевченка у 1801 році. У подружжя була велика родина, але життя матері обірвалося дуже рано. Вона померла у 1823 році, коли малому Тарасу було лише дев'ять років. Попри це, образ матері назавжди закарбувався у пам’яті поета та став одним із центральних у його творчості, уособлюючи страждання та жертовність української жінки.

Дослідники родоводу Шевченка підкреслюють, що прізвище Бойко є досить поширеним в Україні та має цікаву етимологію, яка може вказувати на етнографічне походження предків по материнській лінії, зауважує мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

У сучасному світі відомо про 83 195 українців, які можуть похизуватися родовим іменем Бойко. Переважна більшість власників цього прізвища мешкає на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.

