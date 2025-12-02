Однак деякі деталі родоводу поета часто залишаються поза увагою широкого загалу. Однією з таких є дівоче прізвище його найріднішої людини – матері. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке дівоче прізвище мами Тараса Шевченка?
Маму Тараса Шевченка звали Катерина Якимівна. Вона походила з села Моринці, що на Черкащині. До одруження з батьком Тараса, Григорієм, вона мала прізвище Бойко.
Катерина Бойко вийшла заміж за Григорія Шевченка у 1801 році. У подружжя була велика родина, але життя матері обірвалося дуже рано. Вона померла у 1823 році, коли малому Тарасу було лише дев'ять років. Попри це, образ матері назавжди закарбувався у пам’яті поета та став одним із центральних у його творчості, уособлюючи страждання та жертовність української жінки.
Дослідники родоводу Шевченка підкреслюють, що прізвище Бойко є досить поширеним в Україні та має цікаву етимологію, яка може вказувати на етнографічне походження предків по материнській лінії, зауважує мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".
У сучасному світі відомо про 83 195 українців, які можуть похизуватися родовим іменем Бойко. Переважна більшість власників цього прізвища мешкає на Київщині, Дніпровщині та Харківщині.
Яке справжнє прізвище Лесі Українки?
Справжнє прізвище Лесі Українки – Косач. Це родове ім'я її батька, походження якого сягає давніх українських часів. Рід Косачів належав до освіченої інтелігенції, яка відіграла помітну роль у культурному житті України XIX – початку XX століття.
Наразі відомо про 645 носіїв цього прізвища в Україні. Здебільшого представники родового імені Косач живуть на Закарпатті, Чернігівщині та Київщині.