Кожна поява мами Федишин у блозі співачки супроводжується сотнями коментарів, у яких підписники відзначають неймовірну молодість жінки та її схожість із зірковою донькою. Як звати неньку Ірини – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Як звати маму Ірини Федишин?

Ім'я та прізвище артистки Ірини Федишин – Леся Федишин. У сучасному світі відомо про 2241 носія такого родового імені в Україні. Переважна більшість власників прізвища Федишин проживає на Львівщині.

Що цікаво, за однією з версій ім'я Леся має слов'янське походження та означає "лісова дівчина" або "та, хто живе в лісі".

Відомо, що найрідніша людина співачки бере активну участь у її житті. Так, жінки разом проводять сімейні відпустки, відпочивають на природі та займаються хатніми справами.

Співачка неодноразово показувала, як разом із мамою проводить свій вільний час, доводячи, що, попри зірковий статус, родинні традиції залишаються для неї на першому місці.

Водночас Ірина Федишин у своїх соцмережах завжди з ніжністю звертається до мами, називаючи її своєю найкращою подругою, підтримкою та надією. Зокрема, наприкінці жовтня співачка показала нове фото з пані Лесею. Виконавиця зізналася, що мама перебувала разом з нею на знімальному майданчику під час зйомки нового кліпу.

А 30 вересня цього року Ірина присвятила своїй неньці окремий допис з нагоди її дня народження.

Моя мамусю, вітаю вас з днем народження! Ви запалюєте все навколо своїм позитивом, енергією, світлом, любов'ю, запалом! Ваш внутрішній світ не відповідає вашим рокам! З вами завжди весело і цікаво. Мудрі поради, легкість до життя! Надихаюся, беру приклад. Завжди поруч, завжди підтримка,

– зазначила Ірина Федишин.

