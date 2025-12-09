Однак все частіше у свідоцтвах про народження з'являються подвійні імена, запозичення з інших культур та стародавні варіанти. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на Міністерство юстиції України.

Дивіться також Вважаються забутими в Україні: 4 давні та красиві імені, які заворожують звучанням

Як називали дітей на Заході України у 2025 році?

Імена, які давали дітям на Львівщині у 2025 році

У Львівській області найпопулярнішими серед жіночих імен вважаються: Софія, Соломія, Єва, Емілія та Вікторія. Водночас хлопчиків найчастіше називали Максимами, Матвіями, Данилами, Марками та Артемами.

До речі, ім'я Софія вважається найкрасивішим у світі, згідно з дослідженням доктора Бодо Вінтера, доцента когнітивної лінгвістики Бірмінгемського університету. Він проаналізував сотні варіантів, щоб відокремити найкраще за звучанням.

Втім, деякі львівські батьки вирішили віддати перевагу унікальності. Саме тому на Львівщині цьогоріч можна було почути рідкісні жіночі імена: Валькірія, Сіяна, Рута та Тесса. А хлопчикам давали такі незвичні імена, як Дзіномир, Оксен, Маріо та Арей.

Як називали дітей на Івано-Франківщині у 2025 році?

Цьогоріч на Прикарпатті чимало українців називали своїх дітей традиційними українськими іменами. Зокрема, у лідерах – Анна, Меланія, Ілона, Соломія та Христина. Серед хлопчиків були популярними імена: Олексій, Ярема, Тадей та Устим.

Що цікаво, любителі екзотики обирали для доньок імена Квітослава, Астерія, Йордана та Даніелла. А серед рідковживаних чоловічих імен особливо виділяються Оддисеус, Аскольд, Ізмаїл та Мойсей.

Імена, які давали дітям на Тернопільщині у 2025 році

У Тернопільській області, крім звичних імен Злата, Поліна та Юстина, батьки сміливо експериментували зі складними конструкціями. Серед рідкісних імен дівчаток зустрічаються: Джасмін Квітка, Мія-Марія та Софія-Евеліна.

Водночас хлопчиків частіше називали Арсенами та Матвіями, але були й унікальні випадки, наприклад, Авенір-Артем, Давид-Халіл, Ілля-Ерик та Вогнедар.

Як називали дітей у 2025 році / Фото Freepik

Як називали дітей на Волині та Рівненщині у 2025 році?

На Волині серед популярних імен закріпилися: Юстина, Уляна та Тимофій. А до списку рідкісних потрапили: Елізабет-Джой, Мусліма, Русаліна, а також чоловічі варіанти: Елізор, Тигрій та Ренет.

У Рівненській області найпоширенішими стали імена: Мілана, Софія та Дем’ян. Серед найоригінальніших імен регіону – Кристаліна, Февропія, Офрина, Велес, Кастіель і Силуан.

Імена, які давали дітям на Закарпатті та Буковині у 2025 році

У Закарпатській області популярність здобули імена закордонного походження, зокрема Евеліна та Дамір. Водночас тут українці також обирали рідкісні імена: Муначімсо Айві, Еден Росе, Лія-Айлін, Парфеній та Іслам.

У Чернівецькій області батьки часто називали дітей іменами Віолетта, Серафим та Гордій. А у категорію рідкісних потрапили варіанти: Філотея, Аделіна-Міріам, Томіріс, Манасе, Емдре та Деміліян.

Як називали дітей на Хмельниччині у 2025 році?

На Хмельниччині лідерами серед імен залишаються Вікторія, Злата, Артем і Захар. Водночас в області українці реєстрували також варіанти: Саулс, Тіра, Ліора, Гордій-Лука, Веремій і Соломон.

Днями наша редакція розповідала про імена, які читаються однаково в обох напрямках.