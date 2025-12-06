Втім, існують колядки, які мають чіткий ритм, яскраві образи та приспіви, що швидко запам'ятовуються. 24 Канал підготував добірку саме таких різдвяних пісень. Ба більше, їх можна вивчити дорогою в гості.

Українські колядки, які легко запам'ятати

"Спи, Ісусе, спи"

Спи, Ісусе, спи,

Очка зажмури,

Можеш, рибко, тихо спати,

Тебе буду колисати.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи!

Спи Лелійко, спи,

Голівку склони,

Та на рученьки Марії,

Бач, вона Тебе леліє:

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи!

Спи Убогий, спи,

Рученьки склади,

Йосифа ще не видати,

Несе хлібця Тобі дати.

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи!

Спи, Терпіннє спи,

Очка зажмури.

Не питай, що колись буде,

Що зготовлять Ти хрест люди.

Спи Ісусе,спи маленький,

Спи, Ісусе, спи!

Спи, Ісусе, спи,

Серце відчини,

Хай при Ньому спочиваю,

Тут на землі і там в Раю,

Спи Ісусе, спи маленький,

Спи, Ісусе, спи.

"Спи, Ісусе, спи": слухайте пісню онлайн

"По всьому світу стала новина"

По всьому світу стала новина:

Діва Марія Сина родила!

Сіном притрусила, в ясла положила

Господнього Сина.

В ясла положила, сіном притрусила

Господнього Сина.

Діва Марія Бога просила:

"Щоб жи я Сина свого сповила!

Ти, Небесний Царю, пришли мені дари

Цього дому господарю!

Ти, Небесний Царю, пришли мені дари

Цього дому господарю!".

Осіяла звізда з неба до землі,

Прилетіли анголи Діві Марії,

Поють Божі пісні Господній невістці

Радості приносять.

Поють Божі пісні Господній невістці,

Радості приносять.

Вилетіли анголи з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії –

Три свічі воскові ще й ризи шолкові

Ісусові Христові.

Три свічі воскові ще й ризи шолкові

Ісусові Христові.

"По всьому світу стала новина": слухайте пісню онлайн

"Во Вифлеємі нині новина"

Во Вифлеємі нині новина:

Пречиста Діва зродила Сина.

В яслах сповитий поміж бидляти

Спочив на сіні Бог необнятий.

Вже Херувими славу співають

Ангельські хори Пана витають.

Пастир убогий несе, що може

Щоб подарити Дитятко Боже.

А ясна зоря світу голосить:

Месія радість, щастє приносить!

До Вифлеєма спішіть всі нині.

Бога звитайте в бідній Дитині!

За світлом зірки, десь аж зі сходу

Йдуть три владики княжого роду.

Золото дари, кадило, миро

Враз з серцем чистим несуть в офіру.

Марія Мати Сина леліє

Йосиф старенький пелени гріє.

А Цар всесвіта в зимні і болю

Благословить нас на ліпшу долю.

Ісусе милий, ми не богаті

Золота дарів ми не можем дати.

Но дар ціннійший несем від мира

Се віра серця, се любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину

На нашу землю на Україну.

Зійшли їй з неба дар превеликий

Щоб Тя славила во вічні віки.

Very Well – "Во Вифлеємі нині новина": слухайте пісню онлайн

"Бігла Теличка з Набережничка"

Бігла Теличка з Набережничка,

Та забігла в Дідів Двір.

Я вам Діду защедрую,

Дайте Пирога.

Як не дасте Пирога,

Возьму Вола за Рога,

Та виведу за Поріг,

Зіб'ю йому Правий Ріг.

Буду Рогом трубити,

Буду Волом робити,

Хвостом буду поганять,

Собі гроші зароблять.

"Коляд, коляд, колядниця"

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця.

А без меда не така,

Дайте, тітко, п'ятака.

А п'ятак не такий,

Дайте гривню золоту.

А в гривні дві дірочки,

Налийте ще й горілочки.

А горілки я не п'ю,

То дайте щось,

Я вже й піду.

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п'ятака.

Одчиняйте скриньку

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок

Та давайте п'ятачок.

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Українські традиції", "Весела Абетка" та "Українські пісні".