Нині ці забуті імена повертаються в моду. Ба більше, деяким варіантам вже понад 1000 років. Про це детальніше – розповідає 24 Канал з посиланням на відео українського історика Олександра Алфьорова.

Як красиво назвати сина?: стародавні чоловічі імена

Добриня

Таке ім'я має слов'янське походження та означає "добрий" або "сильний". У сучасному світі так називають енергійних чоловіків, які завжди мають багато ідей, що прагнуть реалізувати, зазначає сайт Як звати. Ці надійні хлопці готові допомогти своїм рідним і близьким, коли їм загрожує небезпека. Добрині впевнено йдуть до власних цілей і ніколи не зупиняються.

Мирослав

Таке ім'я має слов'янське походження та перекладається як "той, що славить світ" або "миролюбний". Ці чоловіки цінують спокій і злагоду в родині. Мирослави прагнуть досягти гармонії у стосунках та завжди шукають шляхи до примирення. Люди з цим іменем несуть у собі енергію миру, яка дарує щасливе і збалансоване життя.

Доброслав

Це ім'я має слов'янське коріння та означає "той, хто прославляє добро". Власникам цього імені притаманні лідерські якості, але такі чоловіки здобувають авторитет не силою, а турботою та розсудливістю. Доброслави часто бувають працьовитими та цілеспрямованими. Вони прагнуть досягти успіху чесним шляхом, залишаючись при цьому гарним другом і надійною опорою для своїх близьких.

Тур

За однією з версій, це слов'янське ім'я, яке походить від назви вимерлого дикого бика – тура, що символізував силу у давнину. Такі чоловіки зазвичай відважні та наполегливі. Іноді вони навіть вперті у досягненні своїх цілей. Втім, за зовнішньою суворістю Турів часто ховається відданість родині та вірність друзям.

Красиві стародавні жіночі імена