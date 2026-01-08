Детальніше про справжнє ім'я та прізвище артиста Шугара – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".
Яке справжнє ім'я Шугара?
За сценічним псевдонімом Шугар ховається Олег Васильович Шкарпета. Це родове імя вважається рідкісним в Україні. Річ у тім, що наразі відомо про 92 власники прізвища Шкарпета, які здебільшого живуть на Хмельниччині та Полтавщині.
30-річний Олег Шкарпета родом із Хмельницького. До початку своєї музичної кар'єри він працював в IT-сфері графічним дизайнером. Шугар має вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент", яку здобув у Хмельницькому університеті управління та права.
Водночас свою творчу діяльність Олег Шкарпета розпочав з виконання каверів. Втім, справжній прорив артиста стався після зміни вектору творчості. Адже виконавець через деякий час створив собі іронічний образ і випустив низку хітів, серед яких "Тьотя", "Олєг" та "Лаванда". Ці композиції швидко стали вірусними, зібравши мільйони переглядів та прослуховувань на стримінгових платформах.
Яке справжнє ім'я Jerry Heil?
Справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil – Яна Шемаєва.
В інтерв'ю для Маші Єфросиніної Jerry Heil розповіла історію виникнення свого псевдоніма. Так, у 15-річному віці майбутня артистка зареєструвалася в одній з соцмереж, де використала вигадане ім'я.
Спершу вона обрала псевдонім Jerry Mouse, натхненний анімаційним персонажем миші Джеррі з мультфільму "Том і Джеррі". Однак згодом співачка замінила другу частину на Heil – американське прізвище, яке випадково побачила в інтернеті.