Детальніше про справжнє ім'я та прізвище артиста Шугара – розповідає 24 Канал з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє ім'я Шугара?

За сценічним псевдонімом Шугар ховається Олег Васильович Шкарпета. Це родове імя вважається рідкісним в Україні. Річ у тім, що наразі відомо про 92 власники прізвища Шкарпета, які здебільшого живуть на Хмельниччині та Полтавщині.

30-річний Олег Шкарпета родом із Хмельницького. До початку своєї музичної кар'єри він працював в IT-сфері графічним дизайнером. Шугар має вищу освіту за спеціальністю "Менеджмент", яку здобув у Хмельницькому університеті управління та права.

Водночас свою творчу діяльність Олег Шкарпета розпочав з виконання каверів. Втім, справжній прорив артиста стався після зміни вектору творчості. Адже виконавець через деякий час створив собі іронічний образ і випустив низку хітів, серед яких "Тьотя", "Олєг" та "Лаванда". Ці композиції швидко стали вірусними, зібравши мільйони переглядів та прослуховувань на стримінгових платформах.

