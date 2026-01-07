Однак це не причина відмовлятися від італійського шарму. В Італії є безліч інших, значно милозвучніших і шляхетних імен, ніж Рокко. Якщо ви шукаєте щось справді особливе для малюка, то 24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку італійських імен для хлопчиків і дівчаток.
Італійські чоловічі імена для хлопчиків 2026
- Леонардо – означає "хоробрий, як лев".
- Алессандро – трактується як "захисник людей".
- Томазо – перекладається як "близнюк".
- Франческо – трактується як "француз".
- Лоренцо – означає "той, хто походить з міста Лаурентум" або "лавровий".
- Едоардо – перекладається як "вартовий багатства".
- Маттіа – означає "дар Божий".
- Рікардо – трактується як "могутній правитель".
- Джузеппе – перекладається як "Бог додасть".
- Антоніо – означає "той, хто гідний похвали".
- Джованні – трактується як "Бог милостивий".
- Вінченцо – перекладається як "переможець".
- Сальваторе – означає "рятівник".
- П'єтро – трактується як "скеля" або "камінь".
- Лука – перекладається як "світло".
- Еліо – означає "сонячний".
Італійські жіночі імена для дівчаток 2026
- Аврора – означає "світанок" або "зоря".
- Джулія – перекладається як "з роду Юліїв".
- Джиневра – трактується як "біла тінь".
- Беатріче – означає "та, що приносить щастя" або "блаженна".
- Аліче – перекладається як "шляхетна".
- Вітторія – трактується як "перемога".
- Франческа – перекладається як "вільна" або "француженка".
- К'яра – трактується як "світла" або "ясна".
- Лаура – означає "увінчана лавром".
- Елена – перекладається як "сонячне світло".
- Мія – трактується як "моя".
- Віола – означає "фіалка".
- Лія – перекладається як "втомлена".
- Грета – трактується як "перлина".
Що відомо про скандал з італійцем Рокко на кордоні?
53-річний італієць на ім'я Рокко прямував до України разом зі своєю дружиною-українкою. Під час зупинки автобуса він вирішив поспілкуватися з попутницею, Дар'єю Мельниковою, але припустився фатальної помилки. У розмові чоловік відверто висловив свою зневагу до української влади та зізнався у симпатіях до Володимира Путіна.
Дар'я не залишила ці слова без уваги й повідомила прикордонникам про пасажира з ворожими поглядами. Реакція була миттєвою, адже завдяки пильності українки фаната диктатора розвернули просто на пункті пропуску. Рокко заборонили в'їзд на 3 роки до країни, яку він так завзято критикував.
Якими рідкісними італійськими іменами можна назвати дитину у 2026 році?
- Якщо ви шукаєте щось справді особливе й не таке поширене для сина, то зверніть увагу на вишукані італійські варіанти, що звучать благородно й оригінально, зазначає сайт "Ім'я Онлайн". Любителям мелодійних імен можуть сподобатися Енеа, Даріо або Флавіо, які одразу привертають увагу своїм звучанням. Також гармонійним і стильним вибором стануть імена Валеріо та Джакомо.
- Для дівчаток італійська традиція пропонує неймовірно витончені та рідкісні імена, сповнені особливого шарму. Справжньою окрасою може стати суто італійське ім'я Аззурра або ж Б'янка та Камілла. Якщо ж ви прагнете підкреслити аристократичність та шляхетність дитини, то чудовими варіантами будуть Олімпія або Елеонора.