Однак це не причина відмовлятися від італійського шарму. В Італії є безліч інших, значно милозвучніших і шляхетних імен, ніж Рокко. Якщо ви шукаєте щось справді особливе для малюка, то 24 Канал з посиланням на Як звати підготував добірку італійських імен для хлопчиків і дівчаток.

Італійські чоловічі імена для хлопчиків 2026

Італійські жіночі імена для дівчаток 2026

Аврора – означає "світанок" або "зоря".

Джулія – перекладається як "з роду Юліїв".

Джиневра – трактується як "біла тінь".

Беатріче – означає "та, що приносить щастя" або "блаженна".

Аліче – перекладається як "шляхетна".

Вітторія – трактується як "перемога".

Франческа – перекладається як "вільна" або "француженка".

К'яра – трактується як "світла" або "ясна".

Лаура – означає "увінчана лавром".

Елена – перекладається як "сонячне світло".

Мія – трактується як "моя".

Віола – означає "фіалка".

Лія – перекладається як "втомлена".

Грета – трактується як "перлина".

Італійські імена для дітей 2026 / Фото Freepik

Що відомо про скандал з італійцем Рокко на кордоні?

53-річний італієць на ім'я Рокко прямував до України разом зі своєю дружиною-українкою. Під час зупинки автобуса він вирішив поспілкуватися з попутницею, Дар'єю Мельниковою, але припустився фатальної помилки. У розмові чоловік відверто висловив свою зневагу до української влади та зізнався у симпатіях до Володимира Путіна.

Дар'я не залишила ці слова без уваги й повідомила прикордонникам про пасажира з ворожими поглядами. Реакція була миттєвою, адже завдяки пильності українки фаната диктатора розвернули просто на пункті пропуску. Рокко заборонили в'їзд на 3 роки до країни, яку він так завзято критикував.

Якими рідкісними італійськими іменами можна назвати дитину у 2026 році?