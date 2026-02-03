В інтерв'ю Славі Дьоміну співак розповів особисту історію про те, як у дорослому віці наважився на офіційну юридичну процедуру зміни документів, керуючись власними відчуттями родинного зв'язку, а не сценічним іміджем.

Яке справжнє ім'я та прізвище KHAYAT?

Як з'ясувалося під час розмови, справжнє ім'я та прізвище KHAYAT від народження було Андрій Скалкович. Втім, виконавець вирішив відмовитися від свого родового імені та офіційно стати Хайатом ще до того, як здобув популярність на телевізійних шоу.

За словами артиста, це було цілком свідоме та виважене рішення, яке він ухвалив, щоб носити прізвище свого вітчима. KHAYAT наголосив, що вважає чоловіка своєю справжньою сім'єю, хоча той ніколи не наполягав на подібних змінах і не тиснув на нього.

Співак відчув внутрішню потребу зафіксувати свою приналежність до цієї родини документально, тому перед стартом кар'єри змінив прізвище Скалкович на Хайат у паспорті.

KHAYAT про своє прізвище: дивіться відео онлайн

За даними генеалогічного товариства "Рідні", справжнє родове ім'я фіналіста Нацвідбору на Євробачення – 2026 є рідкісним. Так, наразі налічується лише 122 представники прізвища Скалкович в Україні. Переважна більшість носіїв такого родового імені проживає на Миколаївщині та Кіровоградщині.

