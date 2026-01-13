Особливу увагу наші пращури приділяли голові та зачісці. Про це детальніше – пише 24 Канал з посиланням на працю "Сучасні українські прізвища" мовознавця Юліана Редька.

Дивіться також 18 рідкісних прізвищ, яких майже не почуєш в Україні: перевірте своє у списку

Які прізвища давали людям з особливими зачісками?

Як зазначив мовознавець Юліан Редько, значна частина українських родових імен походить саме від особливостей волосся, зокрема від його довжини, форми чи густоти. Наприклад, чоловіки, які віддавали перевагу дуже короткій стрижці, мали прізвища Стрига або Стригун.

Не оминула народна творчість і тих, кого природа не нагородила пишними кучерями. Відсутність волосся стала основою для цілої низки прізвищ, які сьогодні здаються нам звичними, але колись чітко вказували на зовнішність носія. Серед таких родових імен: Лисий, Лисайко, Лисак, Лисун і Лисан.

До речі, за даними генеалогічного товариства "Рідні", усього налічується 14 172 носії цих прізвищ в Україні.

Що цікаво, найбільше розмаїття родових імен дісталося власникам неслухняного, розкуйовдженого, кучерявого волосся або ж тим, хто носив виразний чуб. Фантазія українців тут не мала меж, тому список таких прізвищ є найдовшим: Кошла, Чубаха, Патлаха, Кошлатий, Чубар, Кудря, Патлай, Чубатько, Кошлак, Чубай, Кучерко, Пелех, Кошлай, Пелешок, Кудла, Чубей, Пелехатий, Кудрик, Чуприна, Куйовда, Чупрун, Кудрявець, Чуб, Коструба, Чубир і Мушта.

Прізвища, які давали людям з незвичними зачісками / Фото Freepik

Важливо також згадати про прізвища, що вказують на колір волосся. Кілька століть тому це був найпростіший спосіб ідентифікувати людину в громаді. Так, брюнети та власники темного волосся започаткували роди Чорнявих, Чорних, Черняків, Черниг, Чернишів та Чорнишів.

Натомість світловолосих чоловіків наділяли зовсім іншими прізвиськами, які згодом трансформувалися у прізвища: Білець, Білий, Білик, Світлик і Блонко.

Які ще прізвища вказують на особливості зовнішності предків?